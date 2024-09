Volver | La Tecla Nacionales 2 de septiembre de 2024 “MONJE NEGRO”

“No lo arregló”: Milei defendió a Santiago Caputo y disparó dardos contra Macri

En una nueva entrevista, el mandatario tildó de "cobardes" a quienes critican a su asistente "porque no se animan con él". Además, apuntó contra el exmandatario por no solucionar el déficit fiscal.

