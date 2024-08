Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de agosto de 2024 NOTA DE GRáFICA

Disputa en el Puerto de Quequén: una propuesta de Provincia que genera ruido en el campo

El presidente de la Sociedad Rural de Necochea, Eugenio Cardenau, dio su punto de vista respecto a la polémica generada por la propuesta del Gobierno sobre la renovación de la Terminal en el Puerto de Quequén

