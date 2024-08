Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de agosto de 2024 INTERNA PERONISTA

Gray busca ser la válvula de escape para enojados de todos los sectores

El Intendente de Esteban Echeverría mantiene su enfrentamiento con La Cámpora y planta bandera con la construcción de un armado propio. La distancia con Axel Kicillof y qué perspectivas posee hacia el futuro.

Compartir