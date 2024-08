Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de agosto de 2024 CARTA AL SENADO

El campo puso el grito en el cielo y pidió que no se apruebe la ley de indemnizaciones

Desde la Sociedad Rural Argentina redactaron un escrito dirigido a la Cámara Alta para advertir sobre las problemáticas que genera en el sector el avance de la normativa.

Compartir