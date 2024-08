Volver | La Tecla Nacionales 22 de agosto de 2024 MOTOSIERRA

Caída libre: la actividad industrial cayó 6% en julio y continúa su retracción

La actividad industrial cayó 5,2% en julio en la comparación interanual y acumula un retroceso de 10,9% en los primeros siete meses del año.

