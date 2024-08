Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de agosto de 2024 REDES INMOBILIARIAS

El fenómeno emergente que desafía el corporativismo de los Colegios de Martilleros

El trabajo colaborativo en el sector viene en ascenso y cientos de inmobiliarias apuestan por este nuevo enfoque, apalancado en la transparencia y la tecnología. Sin embargo, los dirigentes de los Colegios ahora ven a las redes inmobiliarias como un “enemigo”.

Compartir