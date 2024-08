Volver | La Tecla Nacionales 14 de agosto de 2024 VIOLENCIA DE GÉNERO

En problemas: imputaron a Alberto Fernández por lesiones graves y amenazas coactivas

En el marco de la denuncia que realizó Fabiola Yañez, el fiscal Ramiro González tomó esta medida y citará a declarar tanto a la secretaria del expresidente como al médico de la Unidad Presidencial.

