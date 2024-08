Crisis en la salud de un Municipio de la Sexta: “Ya gastamos el presupuesto del hospital para todo el año”

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Móccero se refirió a la crisis sanitaria que atraviesa el distrito que conduce, no sólo en el hospital público sino que además en el sector privado. El aumento en los precios de los medicamentos, la pérdida de empleo y obra social que lleva cada vez más pacientes al sector público y la falta de médicos en las guardias, entre las principales problemáticas.

Móccero, sostuvo que el municipio contaba con un presupuesto “de 1.600 millones para todo el año y lo gastamos ya el primer semestre”, en una entrevista con Radio Provincia y además detalló que en el presupuesto elaborado a fines del año pasado proyectaron un 270% de inflación, pero “cada vez que se hace un concurso de precios o una licitación, era un 500% más, un 800% más”.

En ese sentido apuntó contra nación y dijo que las decisiones parten de un “presidente que no le importa nada la salud, entre otras cosas que no le importan, pero la salud no le importa para nada y entonces liberó a las droguerías los precios”.



Ricardo Móccero, intendente de Coronel Suárez.





Además, detalló que no se trata solo del problema de la inflación acumulada en el año sino a un aumento exorbitantes en “los medicamentos oncológicos aumentaron el 2.000%, los insumos para cirugía aumentaron el 1.200%. Es decir, es un disparate, una locura galopante lo que han hecho”.



Por último, se refirió al dialogo con la Provincia y sostuvo que está en "conversaciones con (Nicolás) Kreplak porque estamos por firmar el traspaso de Neonatología Regional a la Provincia y esto es bueno, achicamos casi 700 millones en nuestros costos y aunque los medicamentos ahora se estabilizaron en un 5% o un 8%, el incremento que ya tuvieron no lo vuelven para atrás”.