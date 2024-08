Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2024 CAUSA CONTRA ALBERTO

Fabiola declaró por más de cuatro horas, ratificó la violencia y admitió problemas con el alcohol

La ex primera dama habló por Zoom desde Madrid. También confirmó sus complicaciones por la adicción al alcohol luego de la pérdida de un embarazo.

Compartir