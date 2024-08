Fabiola amplió su denuncia desde España y sostuvo que Alberto la indujo a abortar

Este lunes Fabiola Yáñez habría declarado mediante un escrito más detalles respecto a las acusaciones por violencia contra Alberto Fernández y afirmó que se realizó un aborto. "Hay que resolverlo, tenés que abortar" fue la respuesta del expresidente tras recibir la noticia.

En ese sentido, la abogada de Yáñez, Mariana Gallego, sostuvo como "violencia reproductiva" el hecho de obligar a la mujer a seguir o interrumpir un embarazo no deseado. Este es uno de los tipos de violencia que aparecen en la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer.

Este episodio se habría llevado a cabo al inicio de la relación entre ambos en el año 2016 y según describió Fabiola en el escrito presentado desde España, fue el inicio de los malos tratos del expresidente lo que definió como “desprecio y rechazo” hacia su persona.

Además, en la declaración, que seguirá en el día de mañana, indicó luego que el Doctor Federico Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial le dio “globulitos de árnica” para tapar un golpe de puño en el ojo. Además relató el momento en que Alberto la golpeó, "habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión”.



En el escrito Fabiola Yañéz sostuvo que acudió Ayelén Mesina, ministra de Género de aquel entonces:. “le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aun intentar hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco. Y le dije “tengo que decirte algo, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La casa Rosada”, se queda callada. Dice “no lo puedo creer, Fabi conta conmigo y vení al ministerio de la mujer” No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: “estas mejor”?”,