Buenos Aires 12 de agosto de 2024

Kicillof llama a intendentes para la foto y la tercera cuota del Fondo de Fortalecimiento

El acto será en el Salón Dorado de Gobernación, donde la Provincia extendió la invitación a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Irán los opositores?

