8 de agosto de 2024

¡Se merece propina! Iba a entregar una pizza y descubrió un túnel creado para asaltar un banco

Gracias a la alerta de un repartidor, lograron prevenir un robo millonario a una sucursal del Banco Macro en San Isidro. Hasta el momento, no hay detenidos

