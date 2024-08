Volver | La Tecla Nacionales 7 de agosto de 2024 NO SERÁ CANDIDATO

Guillermo Moreno fue condenado a tres años de prisión por abuso de autoridad

La condena fue producto de la causa por la manipulación de datos del Indec. Si bien no irá a prisión, no podrá ejercer cargos públicos por seis años.

