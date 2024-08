Fabiola Yañez realizó un documental sobre sus días en Olivos: de qué se trata

Fabiola Yañez realizó un documental sobre sus días en Olivos y relató en primera persona todo lo que pasó junto a Alberto Fernández. Lo más impactante que puso en vilo a todo un país fue la denuncia que la ex primera dama le realizó al expresidente por violencia de género.



En el entorno periodístico circulaban algunas especulaciones de que Yañez escribiría un libro y haría el documental, ya que es ella es periodista. Sin embargo, la información que trascendió públicamente dejó impactado a todos.



En ese marco, se dijo que estaba trabajando en silencio, en hermetismo total, con un equipo español y que ella misma produciría la serie audiovisual. Sin Netflix, ni Disney, ni Prime Video.



El objetivo de la producción era que sería un relato “en primera persona” en donde ella siempre aparecería hablando a cámara y explicando cada situación de su vida. En un principio, se pensó que hablaría de su experiencia como “primera dama”, de su maternidad en la Quinta de Olivos y de sus trabajos sociales al frente de la Fundación Banco Nación.



En tanto, sobre el audiovisual que la ex pareja de Alberto Fernández, la comunicadora Sandra Borghi anticipó que está dividido en “seis capítulos de 40 minutos” y se llama 'Fabiola, la verdad'.



“Habla de todo; de Alberto, de Cristina, cuenta que está separada, habla de la fiesta de Olivos, del 'vacunatorio vip', de corrupción", destacó Borghi. Por el momento, no hay fecha de estreno confirmada del documental.