Las postales de las tensiones que vienen marcando el 2024 legislativo

Defensoría del Pueblo, estacionamiento medido y ahora la ginería del Faro significaron puntos de quiebre tanto en comisiones como en Sesión con explosiones desde la barra. Entre la mayoría y los signos de época.

