La Tecla Buenos Aires 25 de julio de 2024

El compromiso de la deuda, un escollo más en el camino de espinas

Los salarios y la asistencia a los sectores vulnerables insumen cada vez más recursos frente a la caída de la recaudación y el ajuste de Nación. Kicillof hace esfuerzos para sostener obras. Las áreas más resentidas.

