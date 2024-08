Volver | La Tecla Nacionales 23 de julio de 2024 NUEVAS PISTAS

La frase de un niño desató un fuerte operativo de búsqueda en Comodoro Rivadavia

Tras el testimonio de un hombre que aseguró haber escuchado a un menor decir “Yo soy Loan” en un supermercado de la zona de La Loma. Dado que el relato resulta creíble por la policía, se activó la participación de las fuerzas federales unificadas junto con el Ministerio de Seguridad.

Compartir