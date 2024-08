Volver | La Tecla Nacionales 19 de julio de 2024 ECONOMIA EN ROJO

El mega ajuste del Gobierno nacional genera el sexto mes de superávit fiscal

El plan económico del presidente Javier Milei logra reducir el gasto público a costa de recortar jubilaciones, obras de infraestructura, subsidios a la energía y transferencias a las provincias. Los detalles del informe de CEPA.

Compartir