Kicillof lleva la Provincia hacia el BRICS y abre otro frente de batalla contra Milei

abrió otro frente de batalla cony marcó serias diferencias en torno a la política internacional. El Gobernador fustigó al Presidente por cortar relaciones con ely como contrapartida propuso sumar a la provincia de Buenos Aires a ese grupo de países. La relación con, clave.El primer mandatario encabezó el cierre del 1° Congreso de Sinólogos Latinoamericanos 2024, en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). La actividad se denominóy el objetivo trazado es el fomento al desarrollo y la cooperación.Entre los presentes estuvieron el rector de la UNPAZ,; el director del Programa de Cooperación y Vinculación Sino Argentino (ProSA) de la UNLa,; el director del Centro Mundial de Sinología,; el embajador de China en Argentina,; el senador nacional; y el secretario de Gobierno de José C. Paz,En la oportunidad, Kicillof calificó como “bochornosa” la decisión del Gobierno nacional de no incorporarse a los BRICS. En ese sentido, lanzó:En la línea, el Gobernador aseguró que “vamos a seguir trabajando para profundizar los vínculos con China a través del respeto mutuo para alcanzar la felicidad de nuestros pueblos”. Luego fue más allá y dijo:De esta manera, se plantó en la vereda contraria a Milei en torno a un aspecto clave para los países en desarrollo: las relaciones internacionales. Su intención es abrir canales de diálogo con un abanico diverso con el foco en el BRICS y el Presidente arrastra a labajo el ala deHace pocos días también se marcaron diferencias en el plano regional. La decisión de Milei de no participar en lacausó revuelvo en los países miembros del bloque económico. De hecho, desdellovieron críticas hacia el Gobierno nacional por no participar de la jornada. Tantocomomanifestaron críticas al respecto mientras el mandatario argentino decidió reunirse conEn otra muestra de antagonismo, el Gobierno bonaerense llevó a cabo a fines de junio unadirigida al sector de alimentos y bebidas con más de 150. El encuentro se realizó en La Plata con la intención de impulsar las exportaciones de productos locales elaborados.“Esta actividad se suma a las 50 Rondas de Negocios que la Provincia viene organizando para generar oportunidades de crecimiento y que conforman una política pública que implica ampliar los negocios,. Es decir, el Estado provincial propone una salida virtuosa para un contexto complejo”, dijo en aquel entonces el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,, la provincia de Buenos Aires mantiene una agenda de reuniones con representantes de otros países. Desde el Ejecutivo bonaerense plantean unacon el desafío de conseguir recursos para obras de infraestructura, impulso para el sector petrolero y la producción de fertilizantes, y el fortalecimiento de la educación y la cultura.En cuanto al plano geopolítico, apuestan de manera estratégica a los países miembros del BRICS como China, India y Brasil. Incluso, meses atrás, Kicillof mantuvo un encuentro con, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. También teje lazos con, miembro de la Unión Europea (UE) y, país integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Además, realizó reuniones con representantes dey hasta hubo un encuentro del ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, con Riyad M. A. Alhalabi, encargado de negocios deen Argentina.La polémica hacia el interior de la Provincia surge con la oposición. La senadora bonaerensede UCR-Cambio Federal, vicepresidenta de la comisión de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Mercosur de la Cámara Alta, ya había alertado a este medio su postura sobre la orientación de las relaciones internacionales de Kicillof.Al respecto, sostuvo que “el sesgo ideológico del Gobernador Kicillof se imprime no solamente a su política económica sino, lamentablemente, a las relaciones internacionales”. Sobre la reunión que tuvo el Gobernador con Rousseff indicó: “Es más un mensaje interno a la política que algo que traiga beneficios a las empresas bonaerenses, esperamos de nuestros representantes mucho más que reuniones inertes y posiciones infantiles., por ende, la reunión debería haber sido con los representantes del Gobierno Nacional”.