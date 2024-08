Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de julio de 2024 LLA EN LA PROVINCIA

Sebastián Pareja: “Con la estructura piramidal se busca tener orden, control y poder delegar”

El subsecretario de Integración Socio-Urbana y armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires dialogó con La Tecla. El desembarco en tierras bonaerenses y el objetivo 2025.

