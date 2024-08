La jugada de Kicillof para gambetear al RIGI de Milei y plantear un partido largo

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires pide mayores precisiones a Nación sobre la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y espera su reglamentación. Mientras tanto no considera necesario adherir a la iniciativa de Javier Milei y Axel Kicillof saca a luz un proyecto propio para las propuestas multimillonarias. La tarea diseñada para contener el lobby ante la instalación de la planta de GNL.



El Gobernador bonaerense no solo adelantó que enviará un proyecto a la Legislatura para crear el Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, sino también que le responderá por carta al presidente de YPF, Horacio Marín, los requerimientos por la adhesión al RIGI y precisiones solicitadas en torno la inversión de más de 50 mil millones de dólares que tiene a Bahía Blanca como una de las candidata a alojarla. La misiva tendrá aclaraciones sobre que hay puntos consultados por los cuales no puede responder por no ser incumbencia del Poder Ejecutivo provincial y que son potestad, por ejemplo, del parlamento, municipio de Bahía Blanca (con aval de Concejo Deliberante) y del consorcio del puerto de la ciudad.



No obstante, según pudo saber La Tecla, desde la Gobernación no hacen caso a las presiones recibidas y ponen paños fríos para evitar conflictividad tanto con la provincia de Río de Negro (la otra que levanta la mano para recibir a la planta de GNL) y con la petrolera malaya Petronas. Sin embargo, ponen el foco contra las intenciones que muestran desde las Casa Rosada.



A la espera de la reglamentación, sostienen que no es necesario adherir al RIGI para que las inversiones lleguen a tierras bonaerenses. Expresan que se trata de un pedido de índole “político” que fogonea Milei y que desde la Provincia no pueden legislar sobre los tributos nacionales, con lo cual si una empresa se radica ya cuenta con esas condiciones.



El artículo 222 de la Ley Bases señala: “Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones”. En tanto, en el 223 indica que: “Déjase establecido que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer a los VPU (vehículos de proyecto único) nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados”.



De todos modos, el artículo 163 de la misma normativa detalla que “declárese, en el marco del artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que las ‘Grandes Inversiones’ que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.



Ante esta situación, Kicillof reitera que una inversión de las características que reviste la planta de GNL no se resuelve de un momento a otro. La misma se proyecta hace años y afirma que tiene una perspectiva en la que no se definirá a la brevedad. En ese sentido, apuesta a un proceso largo y baja las ansiedades existentes en diferentes sectores.

Por lo pronto, sobre el Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, dijo a La Tecla que “estamos trabajando desde hace tiempo en un proyecto de ley que hoy tenemos muchas definiciones ya tomadas para acompañar grandes proyectos de inversión en la provincia”.



“Sabemos que un régimen específico para grandes inversiones sería importante en la Provincia y algo que me parece que todos tienen que tener claro cuando hablamos de este tipo de regímenes es que la promoción y el acompañamiento de inversiones tiene que venir de la mano de beneficios claros para la provincia de Buenos Aires”, añadió.



Luego explicó que “un régimen de promoción lo que hace es otorgar incentivos fiscales, estabilidad y herramientas de promoción de otro tipo, pero eso implica un esfuerzo fiscal en general por parte del gobierno, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque se entiende que los proyectos generan beneficios para los habitantes de la provincia de Buenos Aires”.



Entre los puntos de la iniciativa, se va a requerir que los proyectos que califiquen que se demuestre el impacto productivo, económico, social y ambiental para acceder a “beneficios que, como lo decía el Gobernador, van a estar centrados en exenciones impositivas, tanto de ingresos brutos como de sellos, en garantizar estabilidad fiscal y en herramientas de acompañamiento, asistencia técnica y cualquier gestión”.



Más adelante, para diferenciarse del RIGI, Costa sostuvo que “cuando un inversor privado exige beneficios, que la Provincia renuncie a ingresos tributarios o de otra índole y no presenta con claridad el proyecto está pidiendo un cheque en blanco, está pidiendo que uno entregue beneficios o genere situaciones preferenciales sin tener como contraparte una claridad en qué consiste el proyecto primero y después qué es lo que le va a dejar a la provincia”.



En sintonía con Kicillof, recordó que “si hace siete años la empresa YPF decidió comenzar todo un proceso de trabajo para radicar una inversión en Bahía Blanca es porque la ciudad tiene ventajas comparativas y condiciones que hacen que la empresa haya mirado esa localización”. Asimismo, consideró que “no es que de la noche a la mañana uno dice ‘ah no, me cansé de Bahía Blanca, voy a otro lado’ porque evidentemente hay que demostrar que hay otra localización que tiene todas las ventajas que tiene Bahía Blanca”.



“No es cuestión de adhiero al RIGI o a cualquier cosa porque si una provincia adhiere al régimen, pero no tiene las condiciones básicas para la recreación de proyectos no sirve como localización, puede servir para otro tipo de proyectos”, expresó. Para concluir, el Ministro lanzó: “Esto me parece que hay que plantearlo con todas las letras porque si no vamos a tener un debate distorsionado y nosotros entendemos que hay objetivos políticos detrás de esto en los cuales no queremos entrar”.