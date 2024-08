Volver | La Tecla Nacionales 14 de julio de 2024 MESA TRIPARTITA

La CGT, representantes empresariales y el Gobierno discutirán “a contenido abierto”

Así lo anticipó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, tras la reunión que celebrará con los triunviros de la CGT y a posterior, el encuentro con autoridades empresariales. Desde el Gobierno pretenden discutir sobre la necesidad de una modernización laboral, uno de los 10 puntos del Pacto de Mayo.

Compartir