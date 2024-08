Con el desempate de Villarruel se aprobó la Ley Bases en el Senado

Tras una jornada que tuvo de todo, dentro y fuera del Congreso de la Nacióny un empater la Ley bases fue aprobada en general por el voto de la vicepresidenta Victoria Villarruel y si bien se se votará por capítulos, (tres) el debate en particular será artículo por artículo. Con la aprobación, la Ley vuelve a Diputados.





Javier Milei, por su parte, y teniendo en cuenta la posible paridad en la Cámara Alta y que en consecuencia, quién definiría sería la vice, el presidente postergó su viaje para que Villarruel pudiera votar sin problemas.





La votación empatada en 36 votos positivos, 36 votos negativos y ninguna abstención.



Afuera del Congreso y en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires se viven momentos de tensión. Siguen los disturbios y hay cacerolazos en distintos puntos de la ciudad.





La maratónica sesión: 13 horas pasaron hasta la votación de la Ley en general y se sigue para debatir artículo por artículo.



La jornada que tuvo tuvo de todo: represión, detenidos, denuncias por intentos de golpe de estado y otras hierbas, comenzó con el oficialismo obteniendo el quorum de 37 senadores para tratar la Ley, mientras que los legisladores de Unión por la Patria no se presentaron en el recinto, al igual que Natalia Gadano y José Carambia. Quien sí concurrió a su banca fue Martín Lousteau que era uno de los apuntados por los dos sectores como pieza clave para llegar a la mayoría necesaria.





El senador nacional Martín Lousteau dijo “voy a votar en contra de la Ley Bases como está. Creo que hay muchas cosas por corregir y cambiar, por eso presentamos un dictamen alternativo, que tiene 100 páginas”, indicó Lousteau y agregó: “Queremos un estado más eficaz, más chico, pero que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado, la Argentina necesita desburocratizar pero eso no es romperlo todo, no es dejar de gestionar el Estado”.





Martín Lousteau fue uno de los senadores que tenía el foco para llegar al quorum de 37 presencias en el recinto, lo que significó la mayoría para comenzar a tratar la Ley.



En los primeros minutos del debate en la Cámara de Senadores de la Ley Bases, el oficialismo anunció que estaba dispuesto a modificar el artículo 7 de la Ley Bases para quitar de las empresas “sujetas a privatización” Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), que controla la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país.

En tanto, el proyecto ómnibus del Gobierno se quedó sin una de las reformas más resonantes que buscaba Javier Milei. La derogación de la moratoria previsional y la creación la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse fue eliminado del proyecto. Los cambios habían pasado el filtro de los diputados pero no obtuvieron el visto bueno de los senadores.

Durante el transcurso del tratamiento en el Senado, el oficialismo también cedió con el capítulo de la moratoria previsional y se mantiene la normativa donde los beneficiarios puedan jubilarse sin contar con los 30 años de aportes.



Luego comenzaron los primeros momentos de tensión: uno de ellos generó revuelo en la jornada fue cuando la senadora de Tierra del Fuego, Cristina López se refirió al presidente como un enfermo mental: “Voy a hacer un llamado a los senadores y senadoras: necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero que es un enfermo mental”, sostuvo la senadora de (UP).

Pasadas las 14, la policía comenzó a reprimir a los manifestantes y varios diputados resultaron heridos por los gases, entre ellos, Carlos Castagneto, Leopoldo Moreau, Nicolás Del Caño y Eduardo Valdés.







Carlos Castagneto llevado por los trabajadores de Salud luego de que la Policía le arroje gas en el rostro.







Represión policial a los manifestantes que llegaron al Congreso de la Nación.



En ese sentido, el senador Wado de Pedro pidió parar la sesión y tuvo un ida y vuelta con Victoria Villarruel y el legislador de UP chicaneó a la vice:

Eduardo "Wado" de Pedro se cruzó con Victoria Villarruel.





Con el correr de las horas la tensión creció y los manifestantes incendiaron autos, bicicletas y fueron fuertemente reprimidos por la policía, que desalojó la plaza de los Congresos y dispersó la gente por todo el microcentro porteño.







Auto de Cadena Tres incendiado por los manifestantes frente al Congreso.





Además, aparecieron personajes como el que se desnudó y se subió a la columna del Congreso o el hombre antorcha, que lanzó un palo prendido fuego contra los efectivos policiales como si fuera una Jabalina.





Horas más tarde, desde la Oficina de la Presidencia salieron al cruce y acusaron de golpistas a los manifestantes. Además felicitaron a las Fuerzas de Seguridad por su accionar para desalojar a los manifestantes.



Pasadas las 23 horas se votó y minutos más tarde llegó la primera definición que dejaría al debate a sus artículos pero que avanzó para su tratamiento en la Cámara Baja:

En la noche de este domingo el oficialismo creía tener asegurados 36 votos a favor y 33 votos en contra, todos los que corresponden a la bancada de Unión por la Patria. Y los senadores que estaban en duda como fue Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, finalmente votaron en contra.



La votación general





