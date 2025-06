Incertidumbre en el peronismo: un nuevo escenario con la misma obra

El movimiento político realizado por laprovocó un nuevo sismo en el peronismo con réplicas en la sociedad. Tras la condena confirmada,recuperó protagonismo y reposicionó a La Cámpora en el centro de la escena. No obstante, la resistencia del kicillofismo a ser conducidos por la expresidenta en prisión estira la batalla por el liderazgo. De la nostalgia por CFK a la preocupación por sostener la gestión y las alarmas prendidas por el armado de listas.La resolución del máximo tribunal no hizo más que consolidar la polarización entre dos sectores antagónicos con miradas distintas sobre lo acontecido. Están los que celebraron sin tapujos que Cristina vaya presa y quienes hasta, además de cuestionar el proceso judicial llevado a cabo por parcial y falto de pruebas consistentes.Enfueron muy medidos a la hora de hablar sobre lo acontecido y evitaron tirar leña al fuego. Sus clásicas declaraciones llenas de ira y violencia no estuvieron en agenda y sólo le limitaron a plantear que es un problema para el peronismo, que la Justicia actúo de “manera independiente” y sostuvieron que lo más conveniente es la prisión domiciliaria. Todo un síntoma sobrey, sobre todo, en las urnas.El epicentro del conflicto atravesó al peronismo de manera transversal y no quedó sector sin posicionarse en repudio a lo resuelto por los cortesanos. De todos modos, el apoyo mostrado no fue uniforme y todas las luces también se fueron con Axel Kicillof y su corriente Movimiento Derecho al Futuro (MDF)., indicaron avoces del Instituto Patria. Y añadieron: “Nosotros no estamos para seguir en la guerra, queremos un alto al fuego y”. El mensaje dirigido al kicillofismo fue claro, con la manifestación de que “ellos la siguen tensionando y van a quedar como traidores”.La respuesta no se hizo esperar y desde varios sectores del MDF coinciden en que. La preocupación no sólo pasa por quién será la voz cantante que designe Cristina para la mesa que buscará llegar a un acuerdo electoral, sino también con el ímpetu con el que el camporismo se presentará a las negociaciones por el armado de las listas., sentenció un kicillofista en relación a las acciones que buscan coordinar desde el PJ nacional para bancar a la expresidenta.Desde la conducción del justicialismo centralizaron todas las reuniones para convocar a una movilización masiva para el miércoles y diferentes acciones de apoyo. La apuesta fuerte es por la prisión domiciliaria -que acepta la derrota de una condena con un fallo que consideren amañado- y poner toda la carne al asador en la calle contra los tribunales federales.a una jornada que se prevé de las más recordadas en el país. En el Patria ponen a todos en la mira: gobernadores, intendentes, centrales sindicales y organizaciones sociales., contó un dirigente del kicillofismo y hasta admitió que desde el MDF barajan la alternativa de que sólo marchen los máximos referentes territoriales y no activen a toda la estructura. Luego, completó: “CFK va a domiciliaria, pero a los intendentes o a un concejal les hacen una causa y van en cana a Marcos Paz y no a domiciliaria”.Por canales subterráneos. También están inquietos -sobre todo los que tienen administraciones con dificultades financieras- por cómo sostener los municipios., lanzó de manera suspicaz una voz de peso en el Gobierno. En tanto, vaticinó que luego que pase la efervescencia por Cristina los melones se acomodarán en el carro y que Kicillof saldrá fortalecido.En elmostró su acompañamiento a CFK. “Cuando llegaron a Constitución los del MDF pusieron bandera con violencia, a los codazos”, relataron, y dispararon: “Eso no es acompañar a Cristina, es como sucedió con Perón y Vandor”. A su vez, indicaron que en varias zonas taparon los carteles en los que denunciaban al Grupo Clarín, entre los que resaltaron lo sucedido en La Plata con un grupo de militantes que fue reprendido por autoridades municipales.. Cuando muchos pensaban que podrían unificarse todas las tribus, lo que pasó hasta el momento es un recrudecimiento de la pelea interna del cristinismo con su principal desafiante:y eso suma un elemento más de complejidad a la sucesión en el peronismo. Ya nadie le podrá ganar a la expresidenta en el campo de batalla como sí lo hicieron Cafiero con Herminio, Menem con Cafiero y Kirchner con Duhalde. Tambiény no la unificación.En un contexto en el que else arroga la potestad de decidir quién puede presentarse a elecciones o no, el futuro es más que incierto para la oposición. La provincia de Buenos Aires -una vez más- será el terreno en dónde se dirima el futuro del justicialismo y también el del presidenteSIN SOLUCIÓNPara sorpresa de pocos, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner no hizo más que agudizar la pelea interna entre el kirchnerismo y el kicillofismo.ante las actitudes vertidas entre los dos sectores, mientras otros campamentos intentaban reacomodarse tras el ataque que denunciaba el peronismo.En el camporismo dieron un paso al frente para no dejar dudas que la conductora es CFK y trabajaron en ese sentido en cada acción llevada a cabo. La línea impulsada por elfue la de hacer convocatorias amplias para expresar la banca a la expresidenta y coordinar una marcha masiva para el miércoles.En la provincia de Buenos Aires, elprefirió hacer pie en la Gobernación bonaerense con reuniones encabezadas por Axel Kicillof. Con un monitoreo continuo sobre la situación social, el espacio resolvió enviar comisiones con representantes a cada encuentro que se realizaba en la sede de Matheu 130, en el barrio porteño de Balvanera.Los intentos delpara mostrar a un peronismo unido también fueron en vano y -al menos en la superstructura y por el momento- se reafirmó el acuerdo entrey Cristina. La respuesta remolona de la conducción de la CGT, como así también la de algunos gobernadores justicialistas, terminaron de dibujar un panorama complejo para el PJ.Lo más significativo fue la evidente postura del camporismo de consolidar a CFK como conductora de la totalidad del espacio y la resistencia mostrada por el MDF a tal situación., indicaron voces del Instituto Patria. En tanto, desde el kicillofismo fueron tajantes:, y advirtieron que si ese sector impulsa “continuar con el sometimiento hacia Axel será difícil llegar a la unidad”.frente a la avanzada que padecieron. Las discusiones no cesaron y la unidad parece un objetivo más que lejano.ESPECULACIONESLostambién juegan un rol clave dentro de la interna y buscan hacer valer su peso territorial en un año en el que las elecciones provinciales serán diferentes a las anteriores. Si bien no les sorprendió la condena a Cristina Fernández, muchos admitieron que el cambio de escenario complejiza el futuro cercano de cara al armado de listas.Mientras quedesde el momento cero a la sede del PJ nacional, los que se engloban dentro del Movimiento al Futuro (MDF) optaron por una actitud distinta. Por su parte, los del Frente Renovador no dieron un paso adelante hasta que bajaron línea desde la oficina de Avenida Libertador en CABA.La acción más llamativa fue la que ocurrió el lunes 9 cuando 42 jefes comunales del MDF priorizaron reunirse cony no ir a la convocatoria que se había hecho a la misma hora en la sede del PJ nacional. Allí bancaron al Gobernador y dejaron en claro que la defensa a Cristina Kirchner no quitaba que se sientan bajo el paraguas del kicillofismo.El sábado, en la sede de Matheu 130,. De manera presencial no hubo una participación descollante mientras que casi todos optaron por estar de forma virtual, a través de la plataforma Zoom. Según fuentes partidarias, con un puñado de caciques bonaerenses, un total de 250 intendentes de todo el país dialogaron sobre el panorama político y coordinaron la realización de acciones de militancia en cada distrito.En este marco, más allá de las presiones existentes tanto desde el camporismo como del kicillofismo,. Sin embargo, pasados los primeros días de conocida la sentencia y con el objetivo en lograr la prisión domiciliaria, muchos ya piensan en dar vuelta la página y mirar hacia la gestión municipal que llevan a cabo en medio de un contexto económico más que complejo. Por supuesto, tampoco dejan de pensar en las elecciones y en los armados de listas distritales.MIRADA CRÍTICALa filósofa y politóloga, en declaraciones a La Diaria, indicó que “este fallo señala una proscripción que, a través de Cristina Fernández, es también la proscripción de la posibilidad misma de oposición política dentro del sistema institucional. En ese sentido es un nuevo punto de inflexión en el tipo de gobernabilidad estructurada por la ultraderecha en el poder".Asimismo, expresó: "Debemos leer ahí, de hecho,, lo cual expresa una enorme desinhibición del poder económico concentrado al punto que ‘decide’ prescindir del régimen político democrático liberal. Es un paso clave para evidenciar que el orden político es el orden de un esquema de negocios monopolizado por pocos sectores que ya no requiere ámbitos de negociación”.“Hay sobrada evidencia de la influencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dely del buen recibimiento, como se dice, de ‘los mercados’ al fallo”, concluyó.VOCES QUE ANALIZANEn diálogo con La Tecla,, analista político, manifestó que “el panperonismo tenía tres referentes que eran potenciales candidatos: Cristina, Axel y Sergio Massa. Esto había llevado a la conclusión de que no había jefe en el peronismo. Ahora, con la desaparición de Cristina,”.Asimismo, indicó que “yo creo que en el futuro van a ir a una gran PASO,, porque hay, también, la posibilidad de que se sumen una cantidad de gobernadores, algunos peronistas y otros no peronistas”.Por su parte,, del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), advirtió que “lo que tiene de concreto y de positivo el modelo de Milei es que tiene una narrativa, lo que fue excelente para la campaña. Es algo que nadie logró. En esta situación, el peronismo, desde el campo nacional y popular, por supuesto que debe tener una narrativa alternativa, y no la tiene”.“Esta, que ha sido la condena a Cristina, va a polarizar notablemente a los argentinos. Es ahora donde el peronismo debe encontrar esa narrativa, mirando al futuro, olvidándose muchas cosas que el peronismo hizo en campaña: que te vas a quedar sin derechos, etcétera”, añadió.Más adelante, remarcó que “. Ya pasaron 80 años de cuando Perón trajo a la Argentina otro modelo, un modelo industrialista, un modelo de desarrollo, reconociendo la fuerza de trabajo, la agremiación, el pago de sueldos dignos, sueldo complementario, vacaciones, la universidad gratuita. Todo eso está, pero prácticamente pasó un siglo y la gente piensa de otra manera”.en este momento, no lo tienen claro. Entonces éste es el problema: que la gente vuelva a creer, a emocionarse con el peronismo. El voto es emoción también, no es solamente conceptos, y esa emoción en el voto es lo que le está faltando al peronismo en este momento”, analizó el politólogo Bacman.LA OPOSICIÓNEnevitaron salir masivamente a celebrar el fallo de la Corte sobre Cristina Fernández de Kirchner y sostienen su estrategia electoral sin cambios. Con la expresidenta fuera de juego en la Tercera sección electoral, se preparan para batallar contra el peronismo., dijo una voz con línea directa a Karina Milei sobre el acontecimiento que marcó al país en la última semana. De esta forma, sobre los pasos a seguir en la campaña electoral, sostuvo que “la estrategia en la provincia de Buenos Aires ya estaba definida con independencia de si jugaba o no”.Sobre la confección de las listas violetas tras el cambio de escenario, manifestaron que “el armado no dependía de eso y el perfil del candidato tampoco”. Asimismo, afirmaron queEn cuanto a cómo podrían recuperar tanto en el nivel de participación electoral como en la intención de voto sobre, expresaron que es muy pronto para saberlo y que ahora piensan en avanzar con lo planificado. Por ese motivo, continuarán en reuniones tanto con dirigentes delcomo con un sector delpara explorar acuerdos electorales.Desde el rincón libertario hacen saber que seguirán a rajatabla lo resuelto para pintar de violeta el mapa bonaerense. En concreto, como diría: todo marcha acorde al plan (TMAP).ESCENARIO ADVERSOEl impacto de la sentencia a Cristina Kirchner hizo estallar las repercusiones y lecturas en el ámbito político, pero un escenario distinto se vivió en el aspecto social. Si bien hubo manifestaciones, con movilizaciones y cortes de rutas,En sectores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y desde el cristinismo hubo coincidencia sobre que. No alcanzó con las convocatorias realizadas desde el kirchnerismo junto a algunas organizaciones sociales y sindicales para masificar aún más el conflicto., contaron desde el MDF. Del mismo modo, explicaron que “otros también tenían que trabajar y priorizaron eso porque tienen que llegar a fin de mes”.Por el lado cristinista pusieron el foco, sobre todo, en lasante la preocupación primaria de llegar a fin de mes. Además, hablaron de una batalla cultural en la que hoy parece que los sectores más reaccionarios llevan la delantera con la imposición de sus principales ideas.Mientras tanto,con una caravana el día que CFK vaya a tribunales. El objetivo es convocar a todos los sectores para coordinar la acción con la sola idea de lograr la domiciliaria y seguir “a derecho”.