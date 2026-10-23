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Detienen a un médico de Esquel por mantener encerrada a su familia

Tras denuncias de vecinos por el aislamiento extremo, allanaron la vivienda del pasaje La Cascada. El hombre de 71 años fue imputado por abandono de persona y privación ilegítima de la libertad de su pareja y tres hijos.

Detienen a un médico de Esquel por mantener encerrada a su familia
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Una fuerte conmoción se vive en Esquel luego del allanamiento realizado este jueves en una vivienda del pasaje La Cascada al 600. Allí un médico bioquímico de 71 años mantenía confinada a su pareja y a sus tres hijos.

La intervención comenzó tras la denuncia formal presentada el 10 de octubre por vecinos del sector, quienes alertaron sobre el aislamiento extremo del inmueble y la falta de contacto social de los menores. Luego de reiterados intentos infructuosos de la Policía Comunitaria, el 20 de octubre intervinieron el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario. Ante la negativa del adulto a permitir el ingreso, se elaboró un informe de riesgo urgente.

El Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial. Durante el operativo se escucharon pedidos de auxilio desde el interior, lo que derivó en la irrupción al domicilio. Las autoridades encontraron a los integrantes de la familia confinados en diferentes sectores de la casa y detuvieron al acusado.

La investigación se encuadra provisionalmente bajo las figuras de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La procuradora Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri encabezaron el procedimiento, que contó con participación de Comisaría Segunda, Unidad Regional, hospital y policía científica.

Se resguarda de forma absoluta la identidad de las víctimas, especialmente de los menores. Los órganos judiciales y de salud activaron protocolos de contención y asistencia médica y psicológica para el grupo familiar.

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