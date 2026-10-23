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Doble vida y chats íntimos: el escrache que complica a Nito Artaza

Una correntina radicada en España filtró conversaciones íntimas y acusó al humorista de llevar una doble vida mientras blanqueaba a su nueva pareja en Buenos Aires

Doble vida y chats íntimos: el escrache que complica a Nito Artaza
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En medio del conflicto judicial con su exesposa Cecilia Milone (quien lo denunció por hostigamiento), Nito Artaza quedó envuelto en una nueva polémica amorosa. Una mujer correntina que vive en España, identificada como María José, decidió hacer públicas conversaciones privadas y sostuvo que mantenían un vínculo paralelo mientras el productor se mostraba en pareja en Buenos Aires.

Según su versión, se conocen desde 2012 y se veían cada vez que ambos estaban solteros. En los últimos meses intentaron formalizar algo, pero ella tuvo que viajar a España. Al enterarse de que Artaza blanqueaba a su nueva novia (Paula), filtró los chats.

Los mensajes muestran un tono íntimo y explícito. En el cumpleaños del humorista ella le escribió “Feliz cumpleaños mi amor” y le envió una foto con la frase “acá te doy el regalo”. Una de las respuestas atribuidas a Artaza fue: “¡Qué boquita! ¿Es mía?”. En otro tramo aparece: “Me encantaría despatarrarte en la cama y mirarte como gozas. Lo que a vos te dé más placer, me lo decís y te lo hago”. Según el relato, había planes de reencuentro en España y de presentarle a sus hijos.

El episodio suma otro frente de exposición para el productor en uno de sus momentos más complicados.

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