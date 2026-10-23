Prandi habló de su separación y dijo que se casó enamorada

Julieta Prandi se refirió por primera vez a su separación de Emanuel Ortega, a 27 días de haberse casado por civil y después de seis años de relación. Al regresar de Brasil, viaje que originalmente iba a ser su luna de miel y que hizo con su amigo Sebastián Waizer, la modelo y conductora fue interceptada por las cámaras y dio su versión.

“Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca”, afirmó. En esa línea, contó que se casó enamorada y que “nadie se la vio venir”.

Prandi explicó que tomó la decisión de comunicar la ruptura. Además, dijo que no quiere hablar mal de Ortega: “Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón”.

También aclaró el papel de las terceras señaladas en los rumores. Sobre Mariana Marx (amiga de la ex de Ortega, Ana Paula Dutil) sostuvo que “no tuvo nada que ver” y que tuvieron “una charla normal”.

La conductora, que había pedido vacaciones en la radio antes de la ruptura, reconoció que está triste y que usó los días en Brasil para “encontrarme”. La separación se hizo pública el 12 de octubre.