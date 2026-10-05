Ferraresi sigue recorriendo municipios y pidió restringir las apuestas online para jóvenes

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El exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, continúa con sus recorridas por distritos que no gobierna el peronismo con el fin de posicionarse como posible candidato a gobernador bonaerense.
En una recorrida por Chivilcoy, el dirigente propuso restringir el acceso a las apuestas online mediante la eliminación de las aplicaciones de juego de los teléfonos celulares. La iniciativa fue planteada durante un encuentro con jóvenes, donde alertó sobre el impacto del juego en la economía y la salud mental de las nuevas generaciones.
Un fragmento de la charla fue difundido en redes sociales y volvió a poner en agenda la problemática de la ludopatía juvenil, el endeudamiento y la expansión de las apuestas digitales, incluso dentro de los establecimientos educativos.
Durante su exposición, el dirigente de Unión por la Patria relató situaciones que conoció de cerca para ilustrar las consecuencias del juego compulsivo. “Yo conozco casos de lo que he visto muy de cerca, como amigos perdían una semana mía de trabajo, la perdían en 5 minutos”, sostuvo.
En ese sentido, también describió situaciones en las que jóvenes pedían dinero a sus familias para cubrir necesidades básicas y terminaban destinándolo a las apuestas. “He visto como amigos le decían papi, me pasas plata para comer, y la comían para jugar después”, expresó. Además, aseguró haber observado a estudiantes apostar durante el horario de clases.
La propuesta de Ferraresi contra las apuestas online
Frente a este escenario, Ferraresi planteó una alternativa que, según explicó, debería implementarse mediante una decisión gubernamental. “Yo tengo una idea que no sé si será viable, para eliminar de las plataformas el tema del juego online”, señaló ante los jóvenes.
El exintendente consideró que la medida debería apuntar directamente a impedir que las aplicaciones de apuestas estén disponibles en los dispositivos móviles. “La prohibición no sirve, la plataforma en tu celular no entra más, listo, se eliminó”, afirmó al explicar el mecanismo que imagina para limitar el acceso al juego digital.
De esta manera, el dirigente puso sobre la mesa la posibilidad de avanzar con restricciones tecnológicas a las plataformas de apuestas como parte de una política pública destinada a prevenir la ludopatía y evitar que los jóvenes queden atrapados en situaciones de endeudamiento.
Endeudamiento y salud mental, en el centro del debate
Durante el encuentro en Chivilcoy, Ferraresi también vinculó la problemática del endeudamiento con las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la sociedad. En particular, advirtió sobre las consecuencias que pueden derivarse de las deudas contraídas por el juego.
“Como aumento del tema de los suicidios, tanto en jóvenes como en adultos mayores, y tienen que ver con el tema del endeudamiento, muchas veces”, manifestó. Sus declaraciones apuntaron a la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva que contemple tanto la prevención como la atención de la salud mental.
La propuesta se suma a otras iniciativas que el dirigente incluyó entre sus planteos de gobierno, entre ellas la puesta en marcha de un programa de salud mental en el ámbito escolar.
Por último, Ferraresi vinculó sus planteos con la necesidad de reconstruir las condiciones económicas y sociales del país. “En esta etapa donde hay que reconstruir una Argentina que va a quedar muy deteriorada, está bueno que usted tenga la expectativa, y que esa expectativa un próximo gobierno genere las condiciones para que usted pueda cumplir esa expectativa”, concluyó.