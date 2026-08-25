Ricky Martin vuelve al cine

Ricky Martin se unió al reparto y será productor ejecutivo de Hombre al agua, la nueva película dirigida y protagonizada por Gael García Bernal. Su participación se reveló el 24 de agosto, aunque se sumó al proyecto poco antes del rodaje en Mérida, Yucatán.



Asimismo, el papel marca el primer personaje completamente en español en pantalla en más de veinte años para el artista, quien saltó a la fama como actor en los años 90 antes de centrarse en su carrera musical. Recientemente había aparecido en la serie Palm Royale.



Por su parte, Hombre al agua es un drama introspectivo con elementos de humor y secuencias surrealistas. La sinopsis da cuenta del encuentro de dos colegas casados que se reúnen durante una crisis corporativa y desarrollan una conexión que los lleva a cuestionar sus vidas.



García Bernal interpreta a Camilo, un socorrista cubano que rescata a Abel (Jorge Salinas), un poderoso empresario mexicano. Abel le ofrece trabajo en México y Camilo termina casándose con su hija, pero la vida de ensueño no es lo que parece.



Martin interpreta a Roby, un personaje contratado para dar vida a Camilo en una película biográfica impulsada por la esposa del protagonista. El elenco incluye también a Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz y Manuel García Rulfo.García Bernal explicó que Martin fue la primera persona que imaginó para el rol, aunque le parecía una idea casi imposible.



El cantante, por su parte, señaló: “Tener la oportunidad de trabajar junto a Gael García Bernal… siempre es un honor. Estoy aquí para dar lo mejor de mí en un papel pequeño, pero con Gael, todo alcanza otro nivel”.



La película, escrita por García Bernal y Mariano Pensotti y producida por La Corriente del Golfo (de Bernal y Diego Luna), tendrá su estreno mundial en la sección Spotlight del Festival de Venecia y luego se proyectará como presentación especial en Toronto.