MasterChef Celebrity: L-Gante y Luck Ra son los primeros participantes

Telefe confirmó a los dos primeros participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Se trata de L-Gante y Luck Ra, reconocidos exponentes de la música popular nacional, que se pondrán el delantal para competir por el título que actualmente ostenta Ian Lucas.



La llegada de L-Gante aportará su estilo al ciclo conducido por Wanda Nara, mientras que Luck Ra sumará su impronta en un momento personal particular, luego de su reciente ruptura con La Joaqui.



En paralelo, suenan otros nombres de peso para completar el elenco, entre ellos Lizy Tagliani, Yanina Latorre, Débora Nishimoto, Topa y Julieta Poggio. Además, cobró fuerza la versión de que el relator y periodista deportivo Pablo Giralt estaría cerca de sumarse, lo que agregaría un perfil distinto a la competencia.