Griselda Siciliani habló de Sabrina Rojas: “Estoy agotada de sus comentarios”

Griselda Siciliani expresó su fastidio por los comentarios de Sabrina Rojas y dejó en claro que no está dispuesta a entrar en un cruce público sobre su vida privada.



Rojas cuestionó la manera en que Siciliani plantea hoy su relación con la prensa y recordó que, en otros momentos, sí había hablado de aspectos íntimos. “Yo recuerdo una Griselda Siciliani hablando de que fue amante durante seis años de una persona. Digo, eso es hablar de tu vida privada”, afirmó. Según la conductora, la actriz cambió su postura después de lo ocurrido con Castro: “Desde que sucedió eso, ella como que bajó un cambio. No habla más, pero está bien, son elecciones”.



Por su parte, Siciliani, que respondió con molestia: “Estoy agotada de sus comentarios. No hablo de mi intimidad y no contesto ninguna invitación a este tipo de intercambio. No entro en eso. Ya lo saben”.



