AySA en venta: cuestionan el esquema de inversiones y piden participación de ABSA
La privatización impulsada por el Gobierno nacional genera dudas sobre la ampliación de los servicios en los municipios bonaerenses. El planteo apunta a que la Provincia tenga participación en el proceso.
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La privatización de AySA abrió un debate sobre el futuro de las inversiones y la expansión de las redes de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese marco, desde Esteban Echeverría advirtieron que el esquema previsto podría postergar obras necesarias para ampliar la cobertura de estos servicios.
AySA presta actualmente el servicio de agua potable a más de 11,4 millones de personas y el de cloacas a más de 9,6 millones, dentro de un área de concesión que comprende 26 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La preocupación está centrada en que una reducción de las inversiones destinadas a ampliar las redes pueda demorar el acceso a estos servicios esenciales.
Según una presentación realizada ante el Gobierno provincial, el esquema de inversiones previsto para los primeros diez años de la concesión prioriza el mantenimiento y la renovación de la infraestructura existente por sobre la expansión de las redes. El documento también señala que las principales obras estructurales para ampliar el sistema metropolitano de agua y saneamiento quedarían para etapas posteriores.
Además, la presentación advierte que la universalización del servicio no estaría contemplada dentro de los 30 años de concesión. De concretarse este escenario, distintos municipios que todavía requieren obras de expansión podrían enfrentar nuevas demoras en la incorporación de hogares a las redes de agua y cloacas.
La situación tiene particular impacto en Esteban Echeverría, donde aún se necesitan obras para ampliar la cobertura y acompañar el crecimiento demográfico y urbano. La reducción de las metas de expansión podría postergar inversiones y profundizar las diferencias territoriales en el acceso a los servicios.
Ante este panorama, el intendente Fernando Gray solicitó al gobernador Axel Kicillof que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participe como oferente en la licitación para la venta del 90% del paquete accionario de AySA. Según planteó, la participación provincial permitiría intervenir en la gestión de un servicio considerado estratégico.
Gray sostuvo que, frente a una eventual privatización, es necesario garantizar las inversiones para ampliar la cobertura y mejorar la infraestructura. Por eso, pidió que Kicillof instruya al directorio de ABSA para que la empresa provincial se presente en la licitación.