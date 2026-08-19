Volver | La Tecla Nacionales 19 de agosto de 2026 RECLAMO DESDE EL CONURBANO

AySA en venta: cuestionan el esquema de inversiones y piden participación de ABSA

La privatización impulsada por el Gobierno nacional genera dudas sobre la ampliación de los servicios en los municipios bonaerenses. El planteo apunta a que la Provincia tenga participación en el proceso.

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