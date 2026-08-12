Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2026 GOLPE AL BOLSILLO

Red SUBE bajo disputa: menos descuentos y más costo para quienes viajan desde el Conurbano

La Ciudad dejó de cubrir parte del subsidio y modificó el esquema de combinaciones. Quienes llegan en tren y luego toman el subte deberán pagar ahora la tarifa completa del segundo viaje.

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