Red SUBE bajo disputa: menos descuentos y más costo para quienes viajan desde el Conurbano

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La Red SUBE volvió a quedar en el centro de la disputa entre Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Desde agosto, el boleto integrado dejó de aplicarse de manera general en las combinaciones entre distintos medios de transporte y el impacto más fuerte se siente en quienes viajan desde el Conurbano hacia la Ciudad y combinan tren con subte o colectivos porteños.
El esquema había comenzado a modificarse en septiembre de 2024, cuando los colectivos provinciales y municipales bonaerenses dejaron de formar parte del boleto integrado. En ese momento, el Gobierno de Axel Kicillof argumentó que no contaba con recursos para afrontar la diferencia de subsidios y sostuvo que el financiamiento debía correr por cuenta de Nación. Ahora, la Ciudad decidió dejar de asumir el costo que mantenía para determinadas combinaciones y profundizó la fragmentación del sistema.
El cambio se nota especialmente en el recorrido tren-subte. Hasta julio, un pasajero que llegaba desde el Conurbano en tren y luego tomaba el subte pagaba el 50% del segundo viaje. Ahora debe abonar la tarifa completa del subte, que alcanza los $1.684. En sentido inverso, si primero toma el subte y después el tren, mantiene el descuento del 50% en el pasaje ferroviario. La misma lógica se aplica cuando el segundo viaje se realiza en alguna de las 27 líneas de colectivos porteños.
La Ciudad mantiene, de todos modos, el beneficio cuando el primer viaje se realiza en el subte, el premetro o en alguna de sus 27 líneas de colectivos: el segundo traslado tiene un descuento del 50% y el tercero del 75%, siempre que la combinación se concrete dentro de los 120 minutos. También continúa el boleto integrado entre las líneas de colectivos nacionales y las porteñas, sin importar el orden, además de las combinaciones entre subte y colectivos nacionales. Para acceder al beneficio, la tarjeta SUBE debe estar registrada.
El impacto económico se suma a un escenario de tarifas cada vez más diferenciadas. El boleto mínimo de los colectivos bonaerenses cuesta $1.111,19, mientras que en las 27 líneas porteñas parte de $852,90 y en las líneas que atraviesan la General Paz alcanza los $742,81. La Ciudad destinaba alrededor de $15.000 millones al sistema y unos $2.000 millones correspondían al boleto integrado. En paralelo, los usuarios que combinan tren con subte o colectivos porteños deberán asumir desde ahora el costo completo del segundo viaje, mientras que las líneas provinciales y municipales continúan fuera del esquema cuando son utilizadas como segundo medio de transporte.