Buscan a Gonzalo Galván, psicólogo argentino de Las Heras incomunicado tras el terremoto en Colombia

El círculo íntimo de Gonzalo Galván, psicólogo argentino oriundo de Las Heras (Santa Cruz), solicitan información sobre su paradero luego de que perdieran contacto con él tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes.



Galván vive desde hace años en ese país, donde se desempeña como psicólogo clínico, investigador y director académico. En su presentación profesional se define como especialista en integrar ciencia, práctica clínica y estrategia institucional en salud mental, con experiencia en adicciones, trauma y más de 50 trabajos científicos en colaboración internacional.



Sus cercanos aclararon que el pedido no busca vincularlo con víctimas del sismo, sino únicamente confirmar que se encuentra bien y transmitir tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación.



La Cancillería argentina realiza seguimiento del caso. Mientras tanto, durante la tarde del martes se confirmó la localización con vida de otros dos argentinos: Carlos Cáceres, sanjuanino de 69 años, que pudo comunicarse desde Dosquebradas (Risaralda), y Carlos Ricchetti, de 56 años y residente en Pereira, quien también logró contactar a su familia.



El sismo dejó un saldo provisional de más de 200 muertos y cientos de heridos en distintas zonas de Colombia.