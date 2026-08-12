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La Ciudad licita una bóveda del Cementerio de la Recoleta para convertirla en café

El Gobierno porteño abrió una convocatoria pública para concesionar un espacio de 24,54 m² cercano a las tumbas de Sarmiento y Mitre. El proyecto incluye cafetería de especialidad, tienda de recuerdos y recorridos nocturnos por cinco años

La Ciudad licita una bóveda del Cementerio de la Recoleta para convertirla en café
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una licitación pública para concesionar una bóveda en desuso dentro del histórico Cementerio de la Recoleta y transformarla en un espacio gastronómico.

La iniciativa contempla la instalación de una cafetería de especialidad, una tienda de recuerdos (gift shop) y el desarrollo de circuitos de visitas guiadas nocturnas, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los miles de turistas y vecinos que recorren el predio a diario.

El inmueble, de 24,54 metros cuadrados, se ubica en la sección 17, tablón 201, sepulturas 1 a 12, a pocos metros del acceso principal por la calle Junín. Su emplazamiento es estratégico: se encuentra frente a las tumbas de figuras centrales de la historia argentina, entre ellas Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Ramón Castillo, Juan Martín de Pueyrredón y Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata.

La concesión se otorgará por un plazo inicial de cinco años. El pliego establece un canon mensual base de 1,6 millones de pesos y exige que los oferentes destinen al menos el 20% de los ingresos brutos generados por los recorridos nocturnos como regalías para la Ciudad.

Las condiciones de uso son estrictas: se prohíbe la instalación de supermercados, comercios minoristas convencionales o autoservicios, para preservar el valor arquitectónico e histórico del entorno.

El local estará destinado a la comercialización de alimentos y bebidas en formato de cafetería de especialidad o similar.

La medida forma parte de un plan de puesta en valor que busca modernizar la oferta cultural y patrimonial del cementerio, uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de Buenos Aires, mediante la participación de inversión privada en el cuidado del patrimonio urbano.

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