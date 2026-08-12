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Tini Stoessel confirma su compromiso con Rodrigo de Paul

La cantante argentina anunció oficialmente su compromiso con el futbolista a través de un emotivo video en redes sociales, en el que exhibe el anillo y documenta su viaje a París para la primera prueba del vestido de novia. La boda está prevista para diciembre

Tini Stoessel confirma su compromiso con Rodrigo de Paul
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La cantante y actriz argentina Martina Stoessel, conocida artísticamente como Tini, ha confirmado de manera oficial su compromiso con el futbolista Rodrigo de Paul. Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que aparece «superemocionada» mientras muestra el anillo de compromiso y la primera prueba de su vestido de novia.

En la publicación, Tini escribió: «Y un día, ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida». El material audiovisual captura momentos de su viaje a París, donde acudió acompañada de algunos de sus mejores amigos y de su perrita Fifi para visitar el taller del diseñador Ludovic de Saint Sernin, encargado de confeccionar el vestido para el gran día.

A la salida del atelier, se la ve llamando a su pareja para contarle la experiencia.La relación entre la artista y el mediocampista del Inter Miami y de la selección argentina comenzó en 2021.

Tras una ruptura en 2023, la pareja retomó su vínculo en 2025. Los primeros rumores de compromiso surgieron en mayo de este año, cuando De Paul compartió imágenes del lujoso anillo, pero la confirmación oficial llegó ahora, con los preparativos de la boda ya en marcha.

Según fuentes cercanas, la celebración está programada para el 19 de diciembre.Tini prometió a sus seguidores ir mostrando más detalles del concepto de la boda y de lo que significará ese día para ella. El anuncio puso fin a meses de especulaciones y generó una ola de felicitaciones en redes sociales.
 


 

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