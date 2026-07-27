Volver | La Tecla Nacionales 27 de julio de 2026 TENSIÓN

Lula, lapidario contra Milei: “¿Quién es ese tipo?”

El presidente brasileño eligió la ironía para responder a las agresiones de su par argentino. Fue cuando le preguntaron sobre los dichos de Milei que provocaron un conflicto diplomático. El canciller del país hermano, por su parte, optó por expresar su repudio.

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