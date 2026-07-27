Lula, lapidario contra Milei: “¿Quién es ese tipo?”
El presidente brasileño eligió la ironía para responder a las agresiones de su par argentino. Fue cuando le preguntaron sobre los dichos de Milei que provocaron un conflicto diplomático. El canciller del país hermano, por su parte, optó por expresar su repudio.
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El presidente del Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, eligió la ironía para responder a las agresiones del mandatario argentino, Javier Milei, durante un acto de campaña de su oponente Flávio Bolsonaro y después, en las redes. “¿Quién es ese tipo?”, preguntó Lula cuando un grupo de periodistas lo consultaron sobre el episodio.
Milei desató un conflicto diplomático entre ambos países cuando participó, el sábado, de un acto de campaña de Bolsonaro, que aspira a acceder a la presidencia del país más grande de Sudamérica al igual que lo hizo su padre Jair, hoy preso por un intento de golpe de Estado.
No fue la participación propiamente dicha de Milei en ese evento lo que generó la tensión, sino los fuertes epítetos que le dirigió a Lula, a quien llamó “ladrón” y “basura”, entre otras lindezas.
Luego, ya en la Argentina y en la apertura de la Exposición Rural, volvió a atacar al gobierno brasileño, acusándolo de estar detrás de la supuesta “campaña antiargentina” en las redes.
Hoy, ante la consulta periodística, Lula simplemente simuló no conocer a Milei, lo que provocó risas entre los representantes de la prensa.
Antes, sin embargo, había habido respuestas explícitas. El canciller Mauro Vieira repudió los dichos de Milei por considerarlos “graves e inaceptables”, y el ministro de Hacienda de Lula consideró que el presidente argentino es “un payaso”.