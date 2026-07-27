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Milei va a Perú para asistir a la jura de Fujimori

El Presidente participará de la ceremonia de toma del poder de la nueva mandataria, hija de Alberto, que también rigió los destinos del país hermano.

Milei va a Perú para asistir a la jura de Fujimori
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El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará a Perú para participar de la asunción de la nueva mandataria de ese país, Keiko Fujimori.

Milei volará a Lima, la capital peruana, donde mañana al mediodía tendrá lugar la ceremonia de asunción del cargo de la nueva presidenta, que fue vencedora en una elección muy reñida.

Con el país dividido en dos, Fujimori será la encargada de comandar los destinos de los peruanos al igual que lo hizo su padre, Alberto, a lo largo de toda la década del ’90. Fujimori padre falleció hace dos años, por un cáncer de lengua.

El presidente argentino, que hoy recibió en la Casa Rosada a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estará presente en la jura de Keiko Fujimori en Lima.

La participación en el acto es parte de una gira de Milei por distintos países de América Latina para apoyar a los dirigentes más notables de los movimientos de derecha en el subcontinente.

El 7 de agosto tendrá lugar otro jalón en esa gira: irá a Colombia para la asunción del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

En Perú, antes de participar del acto de traspaso del mando, Milei se reunirá con la presidenta electa. También recibirá una distinción de la Universidad San Martín de Porres.
 

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