Volver | La Tecla Nacionales 27 de julio de 2026 AGENDA

Milei va a Perú para asistir a la jura de Fujimori

El Presidente participará de la ceremonia de toma del poder de la nueva mandataria, hija de Alberto, que también rigió los destinos del país hermano.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.