Los estatales harán paro en todo el país

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Los empleados estatales de todo el país irán a la huelga el lunes, en reclamo de un aumento salarial “de emergencia” y en protesta por el vaciamiento y los despidos en distintos organismos nacionales.
La decisión se tomó durante un plenario de la cúpula de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gremio que conduce Rodolfo Aguiar y que forma parte del combativo Frente de Sindicatos Unidos (FRESU).
Además del paro nacional, que tendrá lugar el 3 de agosto (es decir, el lunes que viene), la ATE convocó a una movilización hacia la sede del Ministerio de Economía, que será ese mismo día.
ÚLTIMO MOMENTO!! ATE DEFINIÓ UN PARO NACIONAL CON MOVILIZACIÓN A ECONOMÍA PARA EL 3 DE AGOSTO POR AUMENTO SALARIAL Y CONTRA EL VACIAMIENTO DEL ESTADO!!
LOS SALARIOS DE LOS ESTATALES TENDRÍAN QUE SER MÁS DEL DOBLE DE LO QUE SON AHORA!!
“Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora”, enfatizó Aguiar, quien fue el encargado de anunciar la convocatoria al paro a través de su cuenta en X (antes Twitter). “Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Javier Milei”.
La medida de fuerza coincidirá con el paro docente convocado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), también a nivel nacional, para el día previsto para la vuelta a clases después de las vacaciones de invierno.