Volver | La Tecla Municipios 22 de julio de 2026 DURO POCO

Vuelven a restringir la venta de GNC en La Plata: las 21 estaciones que operan con cupos

A pocos días de que Camuzzi anunciara la normalización del servicio, volvieron las restricciones en la venta de Gas Natural Comprimido en la Región Capital. Las estaciones de servicio venderán hasta agotar stock

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