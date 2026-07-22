Vuelven a restringir la venta de GNC en La Plata: las 21 estaciones que operan con cupos
A pocos días de que Camuzzi anunciara la normalización del servicio, volvieron las restricciones en la venta de Gas Natural Comprimido en la Región Capital. Las estaciones de servicio venderán hasta agotar stock
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La tregua fue efímera. Apenas cuatro días después de que Camuzzi anunciara la normalización del servicio tras casi un mes de crisis, las bajas temperaturas hicieron que vuelvan las restricciones en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) en la Región Capital.
Según informó la distribuidora, el descenso del termómetro obliga nuevamente a priorizar el consumo residencial, por lo que de las 45 estaciones de servicio de La Plata, Berisso y Ensenada, solo 21 están operando bajo un esquema de venta acotada.
Cómo funciona el nuevo esquema:
Un grupo de estaciones venderá hasta agotar stock diario (137 y 38, 72 y 19, 44 y 143 en La Plata; Camino Centenario y 423 en Villa Elisa; 122 entre 46 y 47 en Ensenada; y la YPF de Río de Janeiro y Baradero en Berisso).
Otro grupo operará con suministro diario limitado, entre ellas varias Puma y Shell distribuidas en la ciudad y alrededores.
El panorama retrotrae a los peores días de fines de junio y principios de julio, cuando taxistas, remiseros y particulares sufrieron largas colas, esperas de horas y hasta parálisis en el transporte. La bronca de los que viven del volante ya se siente otra vez.
Desde el sector recomiendan consultar antes de salir: la disponibilidad puede cambiar de un momento a otro. Mientras tanto, los platenses vuelven a preguntarse por qué La Plata es, año tras año, una de las ciudades más castigadas por estos cortes recurrentes.