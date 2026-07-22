El capitán de remolcadora se declaró culpable por la muerte de Mila Yankelevich

El accidente ocurrió el 28 de julio de 2025 en la Bahía Vizcaína, cerca de la isla Hibiscus en Miami. Una remolcadora que empujaba una barcaza colisionó con un velero Hobie Getaway en el que viajaban cuatro niñas que participaban de un campamento de verano del Miami Yacht Club.Como consecuencia del impacto, el velero se hundió y tres de las menores murieron ahogadas: Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de Cris Morena, Erin Ko, de 13, y Arielle Buchman, de 10. Una cuarta niña, Calena Areyan Gruber, de 7 años, logró sobrevivir con graves lesiones.Según la investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos, el capitán Yusiel López Insúa navegaba distraído consultando su celular, no redujo la velocidad ni modificó el rumbo pese a las advertencias, y la visibilidad estaba obstaculizada por la carga de la barcaza.López Insúa se declaró culpable de homicidio involuntario para evitar ir a juicio. Como resultado de un acuerdo con la fiscalía, recibirá una pena de un año de prisión y seis meses de arresto domiciliario. La lectura de la sentencia quedó programada para el 13 de octubre de 2026.