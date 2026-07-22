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Post mundial: Kicillof vuelve al llano con recorridas por el interior bonaerense

La agenda del gobernador incluye actividades en las secciones Segunda y Séptima, con eje en obras de infraestructura, energía, salud, agua y regularización dominial.

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