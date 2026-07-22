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Post mundial: Kicillof vuelve al llano con recorridas por el interior bonaerense

La agenda del gobernador incluye actividades en las secciones Segunda y Séptima, con eje en obras de infraestructura, energía, salud, agua y regularización dominial.

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof retomará esta semana su agenda de actividades en el interior de la Provincia, con visitas a cuatro municipios de las secciones Segunda y Séptima. El cronograma incluye inauguraciones, recorridas de obras, actividades vinculadas a la salud y la infraestructura y entrega de escrituras a familias de distintos distritos.

Este miércoles, Kicillof estará en Salto, donde inaugurará una nueva subestación eléctrica en la localidad de Gahan. Además, recorrerá las obras de ampliación del Centro Universitario Municipal y encabezará la entrega de 288 escrituras a familias del distrito, en el marco del programa provincial de regularización dominial.

Luego, el gobernador se trasladará a San Antonio de Areco, donde supervisará los trabajos de adecuación del cauce del río Areco y participará de una nueva entrega de escrituras a vecinos. El municipio es administrado por Francisco Ratto, mientras que Salto está a cargo de Ricardo Alessandro.

La agenda continuará el viernes en la Séptima Sección. En General Alvear, Kicillof inaugurará las compuertas del Canal Piñeyro, una obra vinculada al manejo del agua durante períodos de sequía. También visitará el Centro de Atención Primaria de la Salud "Presidente Arturo Illia", donde está prevista la entrega de computadoras. Más tarde, viajará a Tapalqué para visitar el Taller Protegido y poner en funcionamiento una obra de infraestructura de agua ejecutada por ABSA.

La recorrida se enmarca en la continuidad de la agenda territorial del gobernador, que en las últimas semanas retomó las visitas a distintos puntos de la Provincia. En paralelo, desde el entorno de Kicillof señalan que mantiene contactos con dirigentes y gobernadores de otras provincias y que recibió invitaciones para visitar Mendoza, Catamarca, La Pampa, Misiones, Jujuy y Santiago del Estero, aunque por el momento no hay fechas confirmadas para esos viajes.

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