Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de julio de 2026 DESARROLLO SOCIAL

La Provincia anunció un fuerte aumento en el SAE y programas enfocados en la niñez

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad incrementará un 15% las partidas para comedores, Unidades de Desarrollo Infantil y Centros Juveniles. Denuncian una deuda acumulada por Nación que supera los $220.800 millones.

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