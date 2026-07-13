La Provincia anunció un fuerte aumento en el SAE y programas enfocados en la niñez
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad incrementará un 15% las partidas para comedores, Unidades de Desarrollo Infantil y Centros Juveniles. Denuncian una deuda acumulada por Nación que supera los $220.800 millones.
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En un contexto de alta complejidad macroeconómica y bajo un marcado reclamo hacia la administración central, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires oficializó hoy un plan de fortalecimiento integral para sus principales programas de asistencia social y alimentaria. Las medidas contemplan una suba del 15% a partir de agosto para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y desde septiembre para las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles.
Con este nuevo tramo, la gestión provincial busca mitigar los efectos de la inflación interanual, que entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se ubicó en el 33,2%, logrando una recomposición real por encima del índice general de precios.
En este contexto, el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que garantiza la cobertura de desayuno, almuerzo y merienda para más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses, recibirá un incremento del 15% aplicable a partir de agosto. Al sumarse al aumento del 30% otorgado en mayo, el programa acumula un alza del +49,58% en lo que va de 2026, superando el índice inflacionario interanual registrado a mayo (33,2%).
Este incremento eleva de manera inmediata la inversión mensual de la Provincia en el SAE de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que significa una inyección presupuestaria adicional de $16.400 millones al mes. Con esta actualización, la inversión anual total proyectada para sostener el servicio alcanzará los $588.850 millones.
Infraestructura y equipamiento escolar en 135 distritos
De forma paralela al refuerzo alimentario, la Provincia detalló el avance del plan de obras e infraestructura en las cocinas y comedores escolares. Desde el año 2020, un total de 400 comedores edilicios fueron construidos, ampliados o renovados de forma integral, permitiendo incorporar a más de 500 mil nuevos alumnos al servicio específico de almuerzo. Actualmente, se registran 40 comedores escolares en plena obra.
En materia de equipamiento, se destinó una inversión de $8.709 millones distribuida en los 135 distritos del territorio bonaerense para dotar a más de 7.500 escuelas con heladeras, freezers, cocinas, electrodomésticos y vajilla. Como novedad institucional, se destacó la incorporación de una línea de equipamiento específico para establecimientos de la modalidad de Educación Especial, proveyendo elementos adaptados como engrosadores de cubiertos, vasos con escotadura nasal y platos con borde antiderrame.
Caída de las transferencias y el reclamo por la deuda nacional
El anuncio oficial estuvo acompañado por un duro diagnóstico técnico sobre el desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional. De acuerdo con los datos recbados por UNICEF sobre la ejecución del Presupuesto Nacional, el primer tramo de 2026 reflejó una caída real del -6% en las partidas de niñez y adolescencia, estimando una contracción del -16% para el cierre del año corriente, que se adiciona a la reducción real del -19% experimentada por la Prestación Alimentar en 2025.
La deuda acumulada por la Nación con la Provincia de Buenos Aires en concepto del SAE supera los $220.800 millones. Históricamente, el Estado Nacional cubría el 33% del financiamiento total del programa escolar; hoy, ese aporte se ha reducido drásticamente a un escaso 14,5%, obligando a la Provincia a absorber el 85,5% restante de los costos de la canasta escolar.
Actualización en Niñez y Adolescencia: UDI y Centros Juveniles
Por otro lado, los programas territoriales dirigidos a la primera infancia y el sector juvenil también percibirán un incremento del 15%, vigente a partir del mes de septiembre. Esto determina una suba acumulada del +43,75% en 2026, tras el 25% otorgado en el mes de abril. La inversión mensual global destinada a estos esquemas de protección social pasará de $4.561 millones a $5.245 millones (un incremento de $684 millones mensuales), elevando la previsión anual a un total de $56.412 millones.
Unidades de Desarrollo Infantil (UDI): Alcanzan a 141.975 niños y niñas asistidos, mediante 98.507 becas en 1.587 espacios de cuidado y desarrollo (para edades de 45 días a 14 años) donde se brinda atención alimentaria y acompañamiento pedagógico.
Centros Juveniles: Sostienen el acompañamiento y formación de más de 19.000 jóvenes (de 14 a 29 años) distribuidos en 449 centros con un total de 19.343 becas.
El impacto directo sobre las becas individuales que perciben los jóvenes en los Centros Juveniles de la provincia consolida una evolución nominal constante. A comienzos de año, el valor unitario de la beca se situaba en $36.195; en abril escaló a $45.244 con la primera actualización del año y, a partir del próximo mes de septiembre, alcanzará los $52.031 por beneficiario, asegurando la continuidad de estos espacios de inclusión y contención social en el territorio bonaerense.