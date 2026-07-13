Julieta Prandi desmiente los rumores de separación

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Julieta Prandi desmintió este fin de semana los rumores de separación con Emanuel Ortega que circularon en los últimos días.
La información, difundida en el programa LAM, afirmaba que la pareja había decidido terminar su vínculo y volvía a vincular a la actriz con el cantante Guido Sardelli.
Según relató Prandi, la noticia la sorprendió mientras compartía una cena en su hogar con Ortega. “Ayer estábamos cenando en casa, empezamos con esos mensajes. Me empezó a estallar el teléfono”, contó la actriz.
La conductora expresó su fastidio por tener que salir a aclarar aspectos de su vida privada: “Me molesta y me molesta dar explicaciones. O sea, nada, está todo bien”.
Además, negó haber dejado de seguir a Emanuel Ortega en Instagram y aclaró que su relación pasada con Guido Sardelli quedó definitivamente en el pasado.
El desmentido quedó sellado cuando, durante una entrevista con un cronista, Emanuel Ortega apareció en la radio tras haberla llevado hasta el lugar. Prandi zanjó la cuestión con una frase clara y directa: “Vivo con Emanuel y me acaba de dejar en la radio. Gracias”.
De esta manera, la actriz confirmó que su relación con el cantante continúa sin cambios.