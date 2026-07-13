Volver | La Tecla Photoshop 13 de julio de 2026 OTRA VEZ

Julieta Prandi desmiente los rumores de separación

La actriz y conductora salió al cruce de las versiones que aseguraban el fin de su relación con Emanuel Ortega y negó tajantemente que estén separados

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