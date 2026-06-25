Volver | La Tecla Municipios 25 de junio de 2026 SE PUDRIÓ

A las trompadas: pelea cuerpo a cuerpo entre dos concejales libertarios en el Conurbano

Dos ediles de La Libertad Avanza terminaron a golpes de puño en la última sesión del Concejo Deliberante de Berazategui. La presidenta del bloque quiso separar y terminó en el suelo. Se desconocen, por ahora, los motivos del enfrentamiento.

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