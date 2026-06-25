A las trompadas: pelea cuerpo a cuerpo entre dos concejales libertarios en el Conurbano
Dos ediles de La Libertad Avanza terminaron a golpes de puño en la última sesión del Concejo Deliberante de Berazategui. La presidenta del bloque quiso separar y terminó en el suelo. Se desconocen, por ahora, los motivos del enfrentamiento.
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Un momento de máxima tensión se vivió en la última sesión del Concejo Deliberante de Berazategui, luego de que dos ediles de La Libertad Avanza se enfrentaran físicamente por motivos que no han sido especificados.
Los protagonistas fueron los concejales Mario Molver y Jorge Gregorini, quienes iniciaron una discusión que se fue elevando de tono hasta llegar a la agresión física, obligando a la intervención de terceros para finalizar el conflicto.
Durante el incidente, señala Perspectiva Sur, también participó la presidenta del bloque libertario, Cecilia Franco, quien intentó separar a ambos concejales, cayendo al suelo cuando intentó separar a ambos contendientes.
La pelea ocurrió horas después de que el intendente de Berazategui, el peronista Carlos Balor, enviara una nota a los representantes locales de La Libertad Avanza solicitando que realizaran gestiones ante el Gobierno nacional para la restitución de distintos programas y servicios que, según indicó, afectan a vecinos del distrito.