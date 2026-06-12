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12 de junio de 2026
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La Plata: detuvieron a un funcionario por abuso sexual y violencia

Está acusado de haber lastimado a tres empleadas a su cargo y abusado de ellas. También lo denunciaron por acoso laboral. No le dieron la excarcelación.

La Plata: detuvieron a un funcionario por abuso sexual y violencia
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Un funcionario municipal de La Plata fue detenido, acusado de haber abusado sexualmente de tres empleadas que revistaban bajo su órbita y haber ejercido violencia física y acoso laboral contra ellas.

Se trata de Federico Hernán Pez, que era director de Información Territorial de la capital bonaerense.

Pez había sido denunciado por tres mujeres que eran empleadas de su dependencia y que afirmaron que las sometió a violencia de género, acoso laboral y abuso sexual. Sus nombres no trascendieron para protegerlas.

Una de las denunciantes contó que ya había varias presentaciones previas contra el funcionario, e incluso procesos judiciales en su contra, por delitos similares: abuso sexual, lesiones, violencia familiar y amenazas.

Pez revistaba también en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, con reserva de cargo.

La detención del funcionario se produjo cuando el Juzgado de Garantías interviniente en el caso no le concedió la excarcelación pedida por sus abogados.

La pesquisa es encabezada por la fiscal Mariana Ruffino, especializada en violencia de género.
 

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