Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de junio de 2026 POR DECRETO

A casi 20 años de la desaparición de Julio López, elevan la recompensa a $10 millones

El Gobierno bonaerense actualizó el monto para quienes aporten datos sobre el paradero del testigo clave desaparecido en democracia tras declarar contra el represor Miguel Etchecolatz.

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