12 de junio de 2026
POR DECRETO
A casi 20 años de la desaparición de Julio López, elevan la recompensa a $10 millones
El Gobierno bonaerense actualizó el monto para quienes aporten datos sobre el paradero del testigo clave desaparecido en democracia tras declarar contra el represor Miguel Etchecolatz.
A casi dos décadas de uno de los casos más emblemáticos y dolorosos de la democracia argentina, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió aumentar la recompensa para quienes aporten información que permita conocer qué ocurrió con Jorge Julio López.
A través del Decreto 654/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y los ministros Carlos Bianco y Javier Alonso, la Provincia elevó el monto de la recompensa a una suma que irá de 5 a 10 millones de pesos para quienes brinden datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero del albañil platense.
López desapareció el 18 de septiembre de 2006, durante el gobierno nacional de Néstor Kirchner y el provincial de Felipe Solá, luego de haber declarado como testigo clave en el juicio que condenó al represor Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Su caso conmocionó al país porque se convirtió en la primera desaparición forzada ocurrida en democracia vinculada a los juicios contra represores. Paradójicamente, López ya había sido secuestrado y torturado durante el terrorismo de Estado instaurado por la dictadura militar de 1976.
Según señala el decreto publicado en el Boletín Oficial bonaerense, pese al tiempo transcurrido y a las numerosas medidas investigativas desarrolladas por la Justicia y las fuerzas de seguridad, no se obtuvieron resultados suficientes para determinar qué sucedió con él.
La medida responde además a un pedido de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que manifestó interés en actualizar la recompensa con el objetivo de incentivar la aparición de nuevos testimonios o información relevante.
El Gobierno provincial recordó que las personas que quieran aportar datos podrán hacerlo con reserva de identidad ante la Unidad Fiscal Federal de La Plata, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.
La desaparición de Jorge Julio López es una de las grandes deudas de la democracia argentina. A casi 20 años de su ausencia, el interrogante sigue intacto: qué pasó con el hombre que sobrevivió a la dictadura, denunció a sus verdugos y desapareció nuevamente cuando el país buscaba juzgar los crímenes del terrorismo de Estado.