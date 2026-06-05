5 de junio de 2026
LA PARTIDA DEL INDIO
Tensión en las calles porteñas: reprimen a ricoteros que salieron a despedir al ídolo
La policía lanzó gases lacrimógenos a la gente que empezaba a juntarse en la Plaza de Mayo para la última “misa ricotera”. En Parque Leloir, donde vivía el cantante, los fans derribaron las vallas y hubo incidentes.
Las fuerzas de seguridad no se tomaron amablemente la convocatoria a una última “misa ricotera” para esta tarde a las 18 en la Plaza de Mayo, centro neurálgico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Casi dos horas antes de la hora de la cita, la policía comenzó a reprimir a las personas que iban llegando al lugar.
Los efectivos policiales montaron guardia en la plaza y lanzaron gases lacrimógenos a los fans que procuraban ocuparla para celebrar el rito final de su devoción por el “Indio” Carlos Solari, que fue hallado muerto en su casa del barrio de Parque Leloir. Hubo corridas y forcejeos.
Ocurre que el gobierno nacional y el porteño montaron un operativo conjunto para contener posibles desbordes, que involucra a efectivos policiales, gendarmes y bomberos, con patrulleros y camiones hidrantes apostados en las inmediaciones.
En estos momentos, grupos de policías provistos de escudos montan guardia en diversos puntos de la plaza, ubicada frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Mientras tanto, la gente sigue llegando igual.
En las inmediaciones de la casa de Solari, en el barrio de Parque Leloir, también se registraron incidentes, cuando un grupo de fans derribó las vallas emplazadas en el lugar.
A la convocatoria a la “misa” en Plaza de Mayo se suman otras en distintos puntos del país. Por ejemplo, en La Plata, el encuentro será a las 19 en la esquina de 7 y 50, que suele ser escenario de todo tipo de celebraciones y manifestaciones populares. En Jujuy la cita es para las 20, en la plaza Belgrano. A la misma hora que en CABA será la juntada en Rosario, en el icónico Monumento a la Bandera.
Las convocatorias alientan a los fans a llevar banderas y remeras que expresen su filiación ricotera. Se escucharán las canciones del “Indio” en los puntos de encuentro.