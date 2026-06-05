Volver | La Tecla Nacionales 5 de junio de 2026 LA PARTIDA DEL INDIO

Tensión en las calles porteñas: reprimen a ricoteros que salieron a despedir al ídolo

La policía lanzó gases lacrimógenos a la gente que empezaba a juntarse en la Plaza de Mayo para la última “misa ricotera”. En Parque Leloir, donde vivía el cantante, los fans derribaron las vallas y hubo incidentes.

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