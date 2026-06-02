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2 de junio de 2026
REFERENCIA CULTURAL

Milei recurrió a una película infantil para criticar al kirchnerismo

En su discurso en el IAEF, el Presidente dijo que el movimiento K es un “monstruo” y la población encarna a la niñita que aprende a no tener miedo en “Monsters, Inc.”.

Milei recurrió a una película infantil para criticar al kirchnerismo
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El kirchnerismo es un monstruo, y los argentinos somos la niñita que, en la película de Pixar Monsters, Inc., aprende a no tenerles miedo a los monstruos. Es el razonamiento que esbozó el presidente de la Nación, Javier Milei, esta tarde, en su discurso en la sede del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Milei dijo que la cinta de Pixar es “fabulosa” y la glosó de esta manera: “Va un monstruo y quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y le brota la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente”.

“Ya sabemos, la campaña es Monsters, Inc., monstruo K. ¡Monstruo, no nos asustás más!”, sintetizó el mandatario.

En su discurso ante los empresarios, Milei dijo que para que la Argentina crezca hace falta “liberar las fuerzas productivas” y que en el pasado “Argentina no tuvo mala suerte, Argentina tuvo pésimos gobernantes”.

Ahora, en cambio, “por primera vez en los últimos cien años hay un gobierno que está dispuesto a hacer las cosas que están bien”, dijo el Presidente. “¿Y cómo va a salir? Bien”, preguntó y se respondió.

““Decidimos hacer las cosas que están avaladas por la teoría económica, por la evidencia empírica y hacer lo que corresponde. Claramente, los resultados nos están acompañando y hoy la economía ya está mucho mejor que en el 2023. Pero a fin de año va a estar mejor, a mitad del año que viene va a estar muchísimo mejor y el año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad”, vaticinó Milei.
 

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