Volver | La Tecla Nacionales 2 de junio de 2026 REFERENCIA CULTURAL

Milei recurrió a una película infantil para criticar al kirchnerismo

En su discurso en el IAEF, el Presidente dijo que el movimiento K es un “monstruo” y la población encarna a la niñita que aprende a no tener miedo en “Monsters, Inc.”.

Compartir