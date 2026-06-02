Volver | La Tecla Nacionales 2 de junio de 2026 TENSIÓN

Bullrich puso su renuncia sobre la mesa y sacudió al bloque libertario en el Senado

La presidenta de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación le ofreció dejar su cargo a Javier Milei tras expresar su desacuerdo con el rechazo al pliego de una candidata a jueza. La decisión abrió una fuerte interna y dejó al bloque en estado de deliberación.

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