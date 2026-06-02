2 de junio de 2026
TENSIÓN
Bullrich puso su renuncia sobre la mesa y sacudió al bloque libertario en el Senado
La presidenta de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación le ofreció dejar su cargo a Javier Milei tras expresar su desacuerdo con el rechazo al pliego de una candidata a jueza. La decisión abrió una fuerte interna y dejó al bloque en estado de deliberación.
La decisión del presidente Javier Milei de frenar la designación de María Verónica Michelli como jueza federal abrió una inesperada crisis dentro de La Libertad Avanza. El episodio derivó en una fuerte disputa interna que tiene como protagonista a Patricia Bullrich, quien puso a disposición su cargo como presidenta del bloque oficialista en el Senado.
El conflicto se desató luego de que la Casa Rosada resolviera retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, una medida que fue interpretada como una consecuencia de su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores del escándalo conocido como caso $LIBRA.
Lejos de alinearse con la postura del Ejecutivo, Bullrich manifestó su rechazo a la decisión y anticipó que no acompañaría el retiro de la candidatura. La senadora ya había conversado sobre el tema con Milei y, según trascendió, le comunicó personalmente su desacuerdo antes de hacerlo público.
La posición de la titular de la bancada cayó como un verdadero cimbronazo dentro del oficialismo. Desde comienzos de semana, el bloque libertario en la Cámara alta permanece en un proceso de deliberación interna mientras crecen los cuestionamientos cruzados entre distintos sectores del espacio.
La controversia no sólo expuso diferencias entre Bullrich y la Casa Rosada, sino que también abrió interrogantes entre otros legisladores oficialistas sobre el margen de autonomía que tendrán a la hora de votar temas sensibles. Algunos senadores comenzaron a preguntarse si, ante este antecedente, también podrían ejercer mayor libertad de acción frente a decisiones impulsadas por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con distintas versiones, la senadora justificó su postura señalando que el Gobierno necesita enviar señales institucionales y preservar una imagen de respeto por las reglas republicanas. Además, consideró que objetar una candidatura por el parentesco de la postulante con un periodista podría generar costos políticos para el oficialismo en un momento complejo para su relación con parte del electorado.
La discusión también alcanzó a otros actores clave del Gobierno y del Senado. En medio de los pases de factura internos aparecen mencionados funcionarios cercanos al Presidente, integrantes del área de Justicia y referentes parlamentarios que participaron del tratamiento del pliego.
Mientras tanto, el episodio amenaza con complicar los vínculos de la administración libertaria con sectores de la oposición dialoguista que hasta ahora habían colaborado con el avance de distintas iniciativas oficiales en la Cámara alta. La definición sobre el futuro del pliego y el desenlace de la situación de Bullrich mantienen en vilo al oficialismo, que atraviesa una de sus disputas internas más resonantes desde la llegada de Milei al poder.